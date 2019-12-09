Devrim DEMİR

Lapta’da Kasım ayı içerisinde baldızının kızına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen A.B., şikayet üzerine önceki gün tutuklandı. 15 yaşındaki kız çocuğunun da “şikâyetini geri çekmek” üzere mahkeme getirildiği konuşuldu.

Polis, çocuğu ve ailesini mahkemeden uzaklaştırdı.

Aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmeyen A.B., kız çocuğunun kendisini uyardığı için bu şikayeti yaptığını söyledi, serbest bırakılması talebinde bulundu. Yargıç Murat Soytaç, iddiaların araştırılması için zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

İki farklı tarihte taciz iddiası

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Hüseyin Tosun, zanlı A.B.’nin “16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel istismar suçundan” tutuklandığını anlattı.

Olayın Kasım ayı içinde iki farklı tarihte geçtiğini ifade eden Polis Memuru Tosun, zanlının “baldızının kız çocuğunu elleri ile taciz ettiği” iddiasını dile getirdi.

Şikâyetin önceki gün çocuğun annesi tarafından karakola yapıldığını belirten Tosun, 15 yaşındaki çocuğun ifadesinin de Sosyal Hizmetler Dairesi eşliğinde alındığını kaydetti.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini kaydeden Tosun, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Söz hakkı alan zanlı, suçlamaları ret ederek, “ cep telefonu ile çok oynuyordu, şikâyet ettiğim için bunu yaptı” dedi.

İfadesini geri çeksin diye çocuğu mahkemeye getirdiler

Öte yandan tutukluluk duruşması devam ederken, şikâyetçi taraf 15 yaşındaki kız çocuğunu mahkemeye getirdi. “Şikâyeti geri çekmesi için çocuğu mahkemeye getirdiği” söylenen aile, polisin önlem alması ile mahkemeden uzaklaştırıldı.