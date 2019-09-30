'Çocuğu alıkoyma' suçuna 5 yıl hapis

Devrim DEMİR

‘16 yaşından küçük 7 yaşındaki çocuğu alıkoyma’ suçundan suçlu bulunan 44 yaşındaki Ömür Emirsoylu’nun davasında mahkeme başkanı Cemaller, küçük çocuğun yaşadığı travmaya dikkati çekti: “Küçük giydiği kıyafetlerden nefret etti”

Girne’de 2018 yılında adres sorma bahanesi ile girdiği apartman dairesinde 7 yaşındaki kız çocuğunun ağzını kapatarak cinsel saldırıda bulunmak isterken çocuğun çığlık atması ile yakalanan Ömür Emirsoylu aleyhindeki dava karara bağlandı.

Aleyhine getirilen ‘Cinsel istismar’ suçuna takipsizlik dosyalanan Emirsoylu, ’16 yaşından küçük 7 yaşındaki çocuğu alıkoyma’ davasından suçlu bulundu.

19 aydır hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde yargılanmayı bekleyen Emirsoylu, çocuğa karşı işlediği suçtan 5 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Oy birliği ile alınan kararı mahkeme başkanı Füsun Cemaller okudu.

Olay anımsatıldı

Mahkeme Başkanı Füsun Cemaller, olayın 2018 yılında Girne’de meydana geldiğini anımsattı. Cemaller, sanığın 19 Mart tarihinde 7 yaşında kız çocuğunun oynadığı apartmana girdiğini ve kız çocuğunun ağzını kapatarak apartmanın damına çıkardığını söyledi. Emirsoylu’nun çocuğu öpmeye çalıştığını ifade eden Cemaller, çocuğun çığlık atması üzerine apartmandan hızlıca indiği esnada çocuğun annesine çarparak kaçtığını kaydetti.

Sanık Ömür Emirsoylu’nun olay yerinden kiralık aracı ile kaçtığını kaydeden Cemaller, aracı bırakarak taksi tuttuğunu ve yapılan kısa süreli araştırmanın ardından Emirsoylu’nun tespit edilerek Çatalköy- Değirmenlik anayolunda yakalandığını belirtti.

“Bir anlık gaflet” dedi

Sanık Ömür Emirsoylu’nun avukatının aracılığı ile mahkemeden özür dilediğini, bir anlık gaflet içinde bu suçu işlediğini ve alıkoymanın çok kısa sürdüğü yönünde beyanı olduğunu kaydeden Cemaller, sanığın itham olunduğu davadan suçlu bulunduğunu ifade etti.

13 yıla kadar hapisliği var

Suçun 13 yıla kadar hapisliği olduğuna dikkati çeken Cemaller, bu tür suçların toplumda ciddi tepki ve öfke uyandırdığını ifade etti. Halkı huzursuz eden bu tür suçlarda, mahkemelerin suçu işleyen kişilere karşı mülayim davranmasının mümkün olmadığının altını çizen Füsun Cemaller, küçükte travma ve ciddi ruhsal bozukluk oluşturduğunu ifade etti.

Cemaller suçların artış gösterdiğine dikkati çekti

Emirsoylu’nun itham edildiği suçun son dönemlerde artış gösteren yaygın suçlar olduğuna dikkati çeken Füsun Cemaller, bu suçun çocuğa karşı işlendiğini ve suçun vahametini arttırdığına değindi. 7 yaşındaki kız çocuğuna yaşatılan korkunun, hoş görü ile karşılanmayacağını kaydetti.

“Ailesi ve çocuğun üzüntüsü büyük”

Sanık Ömür Emirsoylu’nun çocuk bağırdığı için kaçtığına da değinen Cemaller, çocukların güvenle oynadıkları yerlerde bu tarz kişilerin suç işlemeye teşebbüs etmesine caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Küçüğün anne ve babasının çok tedirgin olduğunu, kız çocuğunun olay günü giydiği kıyafetlerinden nefret ettiğinin ve bu travmanın suçun ne denli endişe verici olduğuna vurgu yapan Cemaller, Emirsoylu’nu 5 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Suç dosyası kabarık

7 yaşındaki çocuğu taciz eden Ömür Emirsoylu’nun polis sabıka dosyasında 2012 yılından bu yana hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından birçok sabıkası olduğu öğrenildi.

Emirsoylu, 2012 yılında Girne’de kız arkadaşı ile bir iş adamının evine girerek yüklü miktarda para çalmıştı. 2012 yılında yargılanan Emirsoylu 3 yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti.

Emirsoylu, 2014 yılında Cezaevinden çıkar çıkmaz bu kez Mağusa’da uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı.