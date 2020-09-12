Çocuğa tecavüz iddiası

Lefkoşa Hamitköy’de meydana gelen 16 yaşından küçük çocuğu alı koyma ve cinsel tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan M. Ç. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede Kadına Karşı suçlarla Mücadele Birimi’nde görevli Polis Çavuşu Tolga Ateşli olayla ilgili bulguları aktardı.

Ateşli, zanlı M. Ç.’nin Güzelyurt’ta daha önceden tanıdığı 16 yaşından küçük çocuğa 7 Eylül tarihinde aracına alarak Lefkoşa’ya getirdiğini ve ormanlık bir alan içerisinde söz konusu çocuğa cinsel tecavüzde bulunduğunu aktardı.

Polis Çavuşu Ateşli, olayın polisin bilgisine çocuğun kayıp olduğu bildirilmesi üzerine geldiğini ve daha sonra yapılan araştırmada söz konusu çocuğun zanlının alı koyduğunun tespit edildiğini ifade etti. Çocuğun verdiği ifade ile zanlının verdiği ifadede cinsel ilişkiye girdiklerinin belirtilmesi üzerine çocuğun doktor kontrolünden geçirildiğini aktaran polis, söz konusu ilişkinin gerçekleştiği tespitinin yapıldığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını müştekinin bir daha doktor kontrolünden geçirileceğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.