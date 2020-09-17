Çocuğa tecavüz iddiası: 1 tutuklu
Kumyalı'da 16 yaşından küçük kız çocuğuna defalarca tecavüz ettiği iddia edilen T.A., tutukluluk talebi ile İskele Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
A+A-
Kumyalı'da 16 yaşından küçük çocuğa defalarca tecavüz ettiği iddia edilen T.A., tutukluluk talebi ile İskele Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Tutukluluk davasında oturum kapalı gerçekleşirken Yargıç Tutku Candaş soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
Fotoğraf: Devrim Demir
Bu haber toplam 1461 defa okunmuştur
Etiketler : Mahkeme
Önceki ve Sonraki Haberler