Lefkoşa31 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Çocuğa tecavüz iddiası: 1 tutuklu
Çocuğa tecavüz iddiası: 1 tutuklu

Çocuğa tecavüz iddiası: 1 tutuklu

Kumyalı'da 16 yaşından küçük kız çocuğuna defalarca tecavüz ettiği iddia edilen T.A., tutukluluk talebi ile İskele Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

A+A-

Kumyalı'da 16 yaşından küçük çocuğa defalarca tecavüz ettiği iddia edilen T.A., tutukluluk talebi ile İskele Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Tutukluluk davasında oturum kapalı gerçekleşirken Yargıç Tutku Candaş soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Fotoğraf: Devrim Demir 

Bu haber toplam 1461 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler