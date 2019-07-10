Coco Bongo’da plaj partileri yeniden...

Coco Bongo Island'ın geçtiğimiz yaz sezonlarında efsaneleşen “Beach Party” serisi “Sunday Funday” adı altında 14 Temmuz Pazar gününden itibaren mekanın yeni atmosferinde tekrar hayat buluyor.

Ülkemizin popüler DJ’leri Jumilian Kidz ve Tizona’nın setleri ile coşacak mekanda özel Coco Bongo dansçıları da eşlik edecek. Ayda bir gerçekleştirilecek etkinlik saat 14.00’te başlayacak ve programlara ilginin büyük olacağı tahmin ediliyor. Etkinlik ile ilgili bilgi ve rezervasyonlar 05338282222 numaralı telefondan yapılabilecek.