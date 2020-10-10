CNA saldırıya uğradı

Kıbrıs Haber Ajansı’nın (CNA) web sayfasının siber saldırıya maruz kaldığı duyuruldu.

Cyprus Mail’in haberine göre, Cuma günü saldırıya uğrayan siteye her türlü erişim engellendi.

Sistemin tekrar yayına girmesi için çalışmalarının devam ettiği bildirilirken, yetkililerin de durumdan haberdar edildiği aktarıldı.

CNA yayınlarına sosyal medyadaki sayfaları üzerinde devam ediyor.