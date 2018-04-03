Ülkemizin en önemli sanatçı ve ressamlarından Emin Çizenel, Lekoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nin terk edilmişliğine isyan etti. Çizenel, Kültür Bakanı ve Kültür Dairesi’ne yönelik “Açık Mektup” yayınladı.

“Bütün bir gün, bu dairelerde ilgili birisini aradım. Kimse yerinde yoktu.Sonra anladım ki bu devlet dairelerinde hiç kimse, hiç bir şeyi umursamıyor. Sonuçta bu öfkeli mektubu bu mezralarda yayınlamaya karar verdim” diyen Çizenek, sosyal medyadaki mektubunda, “Şu Atatürk Kültür Merkezi’ni İyileştirin Artık” çağrısı yaptı.

Terk edilmişlik hissi veren AKM’nin Lefkoşa’daki biricik kültür, sergi ve sanat merkezi olduğunu anlatan Çizenel, deneyimlerini paylaşırken, özellikle ilgisizlik ve kirlik karşında tepkisini de ortaya koydu.