Çivi bile çakılmamış

Ayşe GÜLER

UBP-DP Hükümeti döneminde peş peşe dağıtılan, 4’lü Koalisyon Hükümeti tarafından da iptal edilen 65 sanayi arsasındaki içler acısı durum, ‘hukuk dışılığı’ da gözler önüne serdi.

Organize Sanayi Bölgesi Yasası’na göre; ‘sanayi arsalarının’ parsellenmesi, elektrik, su- telefon tesisatlarının genel yerleşme planı içerisinde bulunması gerektiği belirtilse de geçtiğimiz hükümet döneminde alt yapısı olmayan dönümlerce arsanın Bakanlar Kurulu kararı ile verildiği YENİDÜZEN objektifine takıldı.

YASA ‘ALT YAPIYA’ İŞARET EDİYOR!... ‘Organize Sanayi Bölgesi Yasası’na göre; ‘sanayi arsalarının’ parsellenmesi, elektrik, su- telefon tesisatları, genel maksat bina ve bölgelerinin genel yerleşme planı içerisinde bulunması gerektiği belirtilse de geçtiğimiz hükümet döneminde alt yapısı olmayan dönümlerce arsanın Bakanlar Kurulu kararı ile verildiği YENİDÜZEN objektifine takıldı.

Hem Lefkoşa hem Haspolat…

CTP-HP-TDP-DP 4’lü Koalisyon Hükümeti tarafından alt yapısı olmadığı gerekçesiyle hem Lefkoşa hem de Haspolat’ta iptal edilen ‘sanayi arsaları’ YENİDÜZEN tarafından görüntülendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla ilan edilen ‘sanayi arsalarının’ alt yapıdan yoksun olduğu, elektrik bağlanmasının bile mümkün olmadığı görüldü.

Söz konusu arsalara çöp ve molozların döküldüğü de fotoğraflara yansıdı.

HEM HASPOLAT, HEM LEFKOŞA… Hem Lefkoşa hem de Haspolat’ta iptal edilen ‘sanayi arsalarına’ parselasyon dahi yapılmadığı, bölgeye elektrik bağlanmasının bile mümkün olmadığı fotoğraflara yansıdı…

Nami: “Alt yapı yok, iptaller başladı”

Hatırlanacağı üzere YENİDÜZEN’e konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, UBP-DP Hükümeti döneminde dağıtılan 65 sanayi arsasının iptal edildiğini açıklamıştı.

Nami, “hiçbir alt yapısı olmayan yerlerin, elektrik bağlanması mümkün dahi olmayan yerlerin sanayi bölgesi olarak ilan edilip, görevi devraldığımız hükümet tarafından dağıtıldığını tespit ettik. Bunlarla ilgili iptal işlemelerini başlattık” şeklinde konuşmuştu.

YASA NEYE İŞARET EDİYOR?

Süreç ve yol yasada açık: Önce bakan önerisi, sonra Bakanlar Kurul kararı…

Organize Sanayi Bölgeleri Yasası, yeni organize sanayi bölgesi kurulmasıyla ilgili sürece ve izlenecek yasal yollara açıkça işaret ediyor.

Yasaya göre; bu bölgelerin kurulması, sınırlarının saptanması ve mevcut sanayi bölgesi sınırlarının saptanarak, değiştirilmesine bakanın önerisi sonrası Bakanlar Kurulu karar veriyor.

Genel yerleşme planları hazırlanmalı

Yasa’da ‘Organize Sanayi Bölgesi’nin tanımı da yapılıyor.

Organize Sanayi Bölgesi’nin ‘tamirciler, el sanatkârları ve küçük imalâtçılar için ayrılan Küçük Sanayi. Sitesi ile küçük sanatlar kapsamına girmeyen daha büyük yatırım projeleri için ayrılan Sanayi Bölgesinden oluştuğu’ ifade ediliyor.

Yasa’ya göre Organize Sanayi Bölgesi’nin genel yerleşme planı ilgili bakanlıklarca, bakanın koordinasyonu ile hazırlandığı belirtiliyor.

Arazinin parsellenmesi, alt yapılar, elektrik, su- telefon tesisatları, genel maksat bina ve bölgeleri, küçük sanatlar için standart bina tipleri ile sair kurallar genel yerleşme planı içerisinde belirlendiği de kaydediliyor.

Proje uygulamalarını organize etmekten bakanlık sorumlu

Yasa’nın 6. maddesi ‘yönetim biçimi ve bakanlığın görevlerini’ de sıralıyor.

Buna göre; ilgili maddenin birinci fıkrası, Organize Sanayi Bölgesinin idari organizasyonun Bakanlık tarafından yürütüldüğüne işaret ediyor.

Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş amacına uygun bir şekilde devamlılığını sağlamak için hazırlanan tüzükler uyarınca karar almak ve işlemlerde bulunmak noktasından da Bakanlığı sorumlu tutuyor.

Aynı maddenin ‘c’ ve ‘ç’ maddesi ise “Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki boş arazilerin yatırım maksatları için değerlendirilmesini sağlamak, Yeni Organize Sanayi Bölgesi proje uygulamalarını organize etmek ve uygulamanın devamlılığını sağlamak görevi Bakanlığa aittir” deniliyor.

Arazi tahsisi nasıl sağlanır?

Kamuoyunda çok tartışılan; organize sanayi bölgesinde ‘arazi tahsisi’ de Yasa’nın 8. maddesinde açıklanıyor.

Buna göre; bu bölgede kurulacak tesislerin yatırım projelerinin kalkınma plan ve programlarına uygun olarak Bakanlık tarafından onaylandığı kaydediliyor.

Projeye uygun arazi tahsisi için proje sahibinin bakanlığa yazılı müracaat ettiği, ardından da yine aynı bakanlık tarafından ‘tahsis kararının’ alındığı yasada yer alıyor.

Tahsis edilen arazinin kira bedelinin hazırlanacak bir tüzükle belirlendiği, ancak kira bedelinin de yapılan tüm alt yapı masrafını on yıldan fazla olmayan bir sürede karşılayacak biçimde olduğu ifade ediliyor.

Bu süre Küçük Sanayi Sitesi için 15 yıla kadar çıkarılabildiği yasada yer alıyor.

Arazi içindeki alt yapı ve eğer var ise taşınmaz malın da kira bedeline dahil olduğu, kira bedelinin ilk on yılın dolmasından başlayarak her 5 yılda bir yeniden saptandığı da görülüyor.