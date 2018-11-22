"Civelek derhal gözaltına alınmalı"

Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir, dün bir televizyon programına katılarak Afrika Gazetesi olaylarından dolayı “10 aydır aranan ve bulunamayan” kişilerden bir tanesi olduğunu itiraf eden Hüseyin Civelek’in polis tarafından derhal göz altına alınması gerektiğini söyledi.



Yazılı açıklamasında, Civelek’in dün devlete, yargıya, hükümete ve polise rağmen korkusuzca ilgili programa katılıp Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı için ‘bir kahraman edası ile olay yerine geldi, eğer gazeteci Hüseyin Ekmekçi olmasıydı…” diyerek bu toplumun liderine hadsiz bir şekilde tehditler savurduğunu da belirten Kişmir, şunları savundu:



“Dün akşam yaşananlar içinde bulunduğumuz düzenin ve bu düzen tarafından suç işleyen kişilerin nasıl korunup cüretkâr olabildiklerinin resmi ve polisin toplumun güvenliğini ve adaletin sağlamasına yardımcı olmak yerine belirli güçler tarafından ‘Derin devlet’ usulü yönetildiğinin belgesidir.”



Kişmir açıklamasında şu ifadelere yer verdi.



“Şimdi buradan Polis Genel Müdürlüğü’ne soruyoruz; kendini ihbar eden bu kişi hakkında ne yapacaksınız ve geriye kalan 8 kişiyi de bu adamın vasıtasıyla bulmak için düğmeye bastınız mı?



Bu ülkede Kıbrıs Türk toplumunun kültürünü hiçe sayan, düşünce özgürlüğünü linç etmeye kalkışan, Cumhurbaşkanına saldıran, Meclisin damına çıkarak yabancı ülke bayrakları sallayan ve bir yargıcımızı açıkça tehdit eden bu zatlardan bir tanesi kendini ifşa etmiştir.



PGM’nin derhal bu olayı bir ihbar olarak kabul etmesi ve ilgili kişiyi acilen gözaltına alması gerekir. Yine PGM aynı şekilde geriye kalan 8 kişiyi de yargının önüne çıkarmakla yükümlüdür. Hüseyin Civelek isimli saldırgan bağlandığı programda yaptığı açıklamalarla resmen PGM’yi küçük düşürmüş ve toplumumuzun gözünde zaten azalmakta olan itibarını resmen yerin dibine sokmuştur.



O nedenle Polis Genel Müdürlüğü’nün bu konudaki sergileyeceği tutumu ve gelişecek olan süreci yakından takip edeceğimizi kamuoyuna duyurur, bu konunun sonunda kadar takipçisi olacağımızı belirtiriz.”



