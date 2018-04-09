CityMall’da Slalom Heyecanı

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2018 yılı Slalom Şampiyonası’nın ilk yarışı Pazar günü Mağusa’daki City Mall AVM’de yapıldı. 2018 yılı Slalom Şampiyonası’na 1 katsayı üzerinden puan verilen II. City Mall Slalom Yarışı, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve City Mall Cyprus ana sponsorluğunda gerçekleştirildi.

8 Nisan Pazar günü saat 11:30’da başlayan klasik otomobil sahipleri Toplamda 7 farklı kategoride yarıştı.

A Kategorisi (2001cc ve üzeri araçlar) 1.si Sn. Mustafa Beyaz, 2. Sn. Semavi Aşık, 3. Erkan Nurioğulları

B Kategorisi (1601cc-2000cc arası) 1. Si Sn. Aykut Sokollu, 2.si Sn. Ali kelebek, 3.sü Sn. Yıldıray Uzmaner

C Kategorisi (1301-1600cc arası) 1.si Sn. Arcan Yiğit, 2.si Sn. Hasan Gönenoğlu, 3.sü Sn. Melekcan Gönenoğlu

D Kategorisi (1001cc-1300cc arası) 1.si Sn. Coşkun Gürel, 2. Sn. Metin Tavukçuoğlu, 3. Sn. Birol Yelkanat

E Kataegorisi ( 60 Öncesi ve 1000 cc altı modeller) 1.si Sn. Divan Bayraktaroğlu, 2. Sn. Yusuf Barkut, 3. Sn. Kenan Umar

Touring Kategorisi 1.si Sn. Akın Demirağ, 2. Sn. Mahmut Sokollu, 3. Sn. Argun Paralik

Bayanlar Kategorisi 1.si Si Sn. Güzin Aşık, 2. Sn. Melekcan Gönenoğlu, 3. Sn. Oya Konat

Dereceye giren yarışçılara kupaları, aynı gün CityMall’da düzenlenecek ödül töreninde City Mall Yönetim Kurulu üyeleri, City Mall Genel Müdürü Sn. Engin YILDIRIM, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü yöneticileri tarafından verildi.

Birincisi geçen sene yapılan slalom yarışı bu senede kalabalık bir seyirci topluluğu tarafından merakla izlendi.