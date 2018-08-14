City Park Homes tanıtıldı

Limasol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Golden Tulip Hotel’de gerçekleştirdiği görkemli lansmanıyla Hamitköy’de City Park Homes projesini tanıttı.

CITY PARK HOMES KONFORLU YAŞAMIN ADRESİ:

City Park Homes projesi, geniş oto-park alanı, iç ve botanik bahçe yapılanması, tenis kortu, ek su depoları, asansör ve jeneratör gibi hayatı kolaylaştıran ve konforlu hale getiren ana unsurların yanısıra birçok farklı detay yer alıyor.

Tüm iç ve dış aksesuarların birinci kalite malzeme oluşu ve 7/24 özel güvenlik artı kamera sistemleri ile City Park projesi Hamitköy’de bir yıldız gibi parlıyor benzetmesi yapıldı.

LİMASOL GYO, YAPIM İNŞAAT VE CREDITWEST BANK GÜVENCESİYLE YÜKSELEN BİR PROJE

Limasol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi Direktörü Av Batuhan Halim, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Limasol Türk Kooperatif Bankası, Limasol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Limasol Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler Golden Tulip’te yapılan lansmanda City Park Homes projesi hakkında konuştu.

Lansmanda, proje sahibi Limasol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı önderliğinde, Creditwest Bank’ın finansman garantörlüğü güvencesiyle, Yapım İnşaat tarafından inşaası yürütülen City Park’ın %80’i tamamlanmış olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca City Park’ın Türk koçanlı bir proje olduğu da belirtildi.

Limasol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi Direktörü Av Batuhan Halim; “Çok özel bir noktada çok özel bir proje tamamlanmak üzere”

Halim konuşmasında, City Park Homes projesinin şu anda yapılmakta olan otoyollarla birlikte ulaşımın Girne, Lefkoşa ve Havaalanına en rahat olabilecek bir noktada olduğunu söyledi. Ayrıca duraklara, okullara, Lefkoşa’nın merkezine, marketlere ve üniversitelere ulaşımı çok kolay olan özel bir yerde oluşundan dolayı yatırımcıların dikkatlerini üzerine çektiğini belirtti.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer; “Projeyi yöneten tüm kesimlerin bilgili ve tecrübeli olması bir avantajdır” dedi ve yabancı yatırımcıların yanısıra yerli yatırımcıları da desteklemenin önemine vurgu yaptı.

Limasol Türk Kooperatif Bankası ve Limasol Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler;

City Park Homes projesinin yatırımcılar için iyi bir fırsat, ev sahipleri için de nezih bir ortamda kaliteli bir yaşam sürebilecekleri bir adres olduğunu belirtti.

Kemaler, tüm avantajları, donanımı ve konumu ile City Park Homes projesinin Hamitköy’de yükselen bir yıldız olacağına da vurgu yaptı.

İLK 3 DAİRE SATILDI

Golden Tulip’deki kokteyl ve sunumdan sonra davetliler City Park Homes’u yakından görmeleri için Hamitköy’e davet edildi. Burada örnek daireyi gezen davetlilere detaylı bilgiler verilirken, projeyi de bizzat yakından görme fırsatı sunuldu. Etkinliğin sonunda ilk satışlarını gerçekleştiren Limasol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yatırımcılara yeni evlerinin anahtarlarını teslim etti.