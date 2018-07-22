City Mall’da Tual konserine yoğun ilgi

Kültür ve sanat faaliyetlerine desteği ile bilinen City Mall AVM 20 Temmuz’da coşkulu bir konser programı daha gerçekleştirdi.

Türkiye’nin sevilen gruplarından Tual 20 Temmuz gecesinde birbirinden özel şarkıları ile gelen çok kalabalık ziyaretçiye keyifli bir konser verdi.

‘Tiryakinim, Aylardan Kasım, Kadınım, Sen vaktinden çok sonra gelen..’ şarkılarıyla tanınan grup Tual’in konseri 20 Temmuz Cuma günü saat 19.00’da City Mall’da ücretsiz gerçekleşti.



City Mall ailesine yeni mağazalar katılmaya devam ediyor…

City Mall’da ‘Tarihi Sultanahmet Köftecisi, Sampi Pide, English Home, Stefano Bayan Giyim, Passion İç Giyim&Mayo ve İndex Kids Mobilya ve Aksesuarları’ yakın tarihte peş peşe halkımızın hizmetine açıldı.

Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve en büyük alışveriş merkezi olmaktan gurur duyan City Mall Cyprus, toplamda 30,000 metre kare kapalı alanı, 7000 metrekare açık alanı ile 5 kattan oluşmaktadır. 60 adet mağaza, 5 adet sinema salonu, 1600 metrekareden oluşan FUN LAB eğlence ve oyun alanı, 4500 metrekareden oluşan INDEX mağazası, 2500 metrekareden oluşan gıda market, 1000 metrekare yapı market ve 1100 araç kapasiteli otoparkı ile yerli ve yabancı ziyaretçilerine hizmet verilmektedir.