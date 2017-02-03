City Mall’da sürpriz evlilik teklifi

City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, alışveriş, eğlence, yemek ve oyun tutkunlarının yanı sıra, Sevgililer Günü özel konsepti ile romantik aşıkların da uğrak yeri haline geldi.

City Mall, 3 Şubat sabahı romatik bir evlilik teklifi organizayonuna ev sahipliği yaptı.

Hasan Karadaş, kız arkadaşı Sezen Aman’a “Hayatını Hayatıma Katar mısın?” demek için City Mall’u tercih etti.

Beklenen Oldu

Balonlar, pankartlar ve romantik müzik eşliğinde mikrofon ile gerçekleşen evlilik teklifi sorasında beklenen oldu ve Sezen Aman “evet” dedi.

Sürpriz evlilik teklifi City Mall ziyaretçilerinin ve çalışanlarının da yoğun ilgisini çekti.

City Mall Sevgililer Günü’ne Özel Kampanyalar Başladı

Şubat ayı itibarıyla Sevgililer Günü özel konsept süslemeleri ile renklenen City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, mağaza ve restoranlarındaki Sevgililer Günü’ne özel %80’e varan indirimler ve çeşitli kampanyalar ile de ziyaretçilerine bir çok avantaj sunuyor.

Her Gün Etkinlik

Kuzey Kıbrıs’ı tam donanımlı bir AVM konsepti ile tanıştıran City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, haftanın hemen hemen her günü farklı bir etkinlik sunarak, ziyaretçilerini alışveriş ve eğlence ile buluşturuyor.