City Mall’da şarap tadım günleri         

City Mall AVM Kıbrıs Şarap sektörünü ve şarabı tamamlayıcı tüm ürünleri aynı platformda buluşturdu.

Geleneksel hale gelmesi planlanan şarap tadım günleri etkinliği, şarap firmalarının yeni şaraplarını tatmanın yanı sıra, şarapla ilgili merak edilen ve pek çok püf noktasını içeren seminerlerle, ‘şarap seçerken dikkat edilmesi gerekenler’, ‘yaz aylarında hangi şaraplar tercih edilmeli ’ konuları hakkında ve şarap kültürü ile ilgili bilgi sahibi oldular.

14-15 Temmuz tarihlerinde City Mall AVM’de gerçekleştirilen 1.City Mall AVM Şarap Tadım Günlerinde, şarap etkinlikleri kapsamında ziyaretçiler, yerli ve yabancı bir çok şarap markası tarafından kurulan tadım standlarında birbirinden lezzetli şarapları tadıp, satın aldılar.

1.City Mall Şarap Tadım Günleri’ne katılan 12 marka arasında; Pasoua, Castel Şarapları Melen şarapları, Kvint Şarapları, Otello Şarapları, Etel Şarapları gibi bir çok marka şarap severlerle buluşurken, Frico peynir ve Rüzgar Kuruyemiş tüm tadımlara eşlik etti.

ESSE ve INDEX markaları ise şık ev tekstil ürünleriyle şarap ziyafetine zarif dokunuşlarıyla, Antalya Akant Kolejinin mini konseri etkinliğe renk kattı.

Yeni Mağazalar

City Mall’da ‘Tarihi Sultanahmet Köftecisi, Sampi Pide, English Home, Stefano Bayan Giyim, Passion İç Giyim&Mayo ve İndex Kids Mobilya ve Aksesuarları’ yakın tarihte peş peşe hizmete açıldı.

City Mall Cyprus, toplamda 30,000 metre kare kapalı alanı, 7000 metrekare açık alanı ile 5 kattan oluşmaktadır. 60 adet mağaza, 5 adet sinema salonu, 1600 metrekareden oluşan FUN LAB eğlence ve oyun alanı, 4500 metrekareden oluşan INDEX mağazası, 2500 metrekareden oluşan gıda market, 1000 metrekare yapı market ve 1100 araç kapasiteli otoparkı ile yerli ve yabancı ziyaretçilerine hizmet veriyor.