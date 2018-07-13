City Mall’da şarap tadım günleri         

Kıbrıs Şarap sektörünü aynı platformda buluşturacak en önemli etkinliklerin başında yer almayı planlayan 1.City Mall Şarap Tadım Günleri 14-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Geleneksel hale gelmesi planlanan şarap tadım günleri ve şarapseverlerin merakla beklediği etkinlik, şarap firmalarının yeni şaraplarını tatmanın yanı sıra, şarapla ilgili merak edilen ve pek çok püf noktasını içeren seminerlere ücretsiz katılma imkanı da sunuyor.

14-15 Temmuz tarihlerinde Cıty Mall AVM ‘de gerçekleştirilecek olan 1.City Mall AVM Şarap Tadım Günlerinde şarap etkinlikleri kapsamında ziyaretçiler, yerli, yabancı bir çok şarap markası tarafından kurulan tadım standlarında birbirinden lezzetli şarapları, 14-15 Temmuz günleri 15:00- 21:00, saatleri arasında tatma fırsatı yakalarken satın alabilecekler.

1.Cıty Mall Şarap Tadım Günlerine katılacak 12 marka arasında; Pasoua, Castel Şarapları Melen şarapları, Kvint Şarapları, Otello Şarapları, Etel Şarapları gibi bir çok marka şarap severlerle buluşurken, Metkin Peynircilik,Yüksekbaş Peynircilikve Rüzgar Kuruyemiş tüm tadımlara eşlik edecek. ESSE ve INDEX grup ise şık ev tekstil ürünleriyle şarap ziyafetine zarif dokunuşlar katacak.

Etkinlik kapsamında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan ’Şarap Seminer ve Sohbetleri’nde; ’şarapta kaliteyi belirleyen unsurlar’, ‘yaz şarapları, ’hangi kadeh? hangi karaf? hangi şarap?’ gibi konulara yer verilecek.