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City Mall’da şarap tadım günleri         

City Mall’da şarap tadım günleri         

 Şarap ve müzik ilk kez City Mall‘da gurme damakların beğenisine sunuluyor

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Kıbrıs Şarap sektörünü aynı platformda buluşturacak en önemli etkinliklerin başında yer almayı planlayan 1.City Mall Şarap Tadım Günleri  14-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Geleneksel hale gelmesi planlanan  şarap tadım günleri ve şarapseverlerin merakla beklediği etkinlik, şarap firmalarının yeni şaraplarını tatmanın yanı sıra, şarapla ilgili merak edilen ve pek çok püf noktasını içeren seminerlere ücretsiz katılma imkanı da sunuyor.

14-15 Temmuz tarihlerinde Cıty Mall AVM ‘de gerçekleştirilecek olan  1.City Mall AVM Şarap Tadım Günlerinde şarap etkinlikleri kapsamında ziyaretçiler, yerli, yabancı bir çok şarap markası  tarafından kurulan tadım standlarında birbirinden lezzetli şarapları, 14-15 Temmuz  günleri 15:00- 21:00,  saatleri arasında tatma fırsatı yakalarken satın alabilecekler.

1.Cıty Mall Şarap Tadım Günlerine katılacak 12 marka arasında; Pasoua, Castel  Şarapları  Melen şarapları, Kvint Şarapları, Otello Şarapları, Etel Şarapları gibi bir çok marka şarap severlerle buluşurken, Metkin Peynircilik,Yüksekbaş Peynircilikve  Rüzgar Kuruyemiş  tüm tadımlara eşlik edecek.  ESSE ve INDEX  grup ise şık ev tekstil ürünleriyle şarap ziyafetine zarif dokunuşlar katacak.

Etkinlik kapsamında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan ’Şarap Seminer ve Sohbetleri’nde; ’şarapta kaliteyi belirleyen unsurlar’, ‘yaz şarapları, ’hangi kadeh? hangi karaf? hangi şarap?’  gibi konulara yer verilecek.

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