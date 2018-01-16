City Mall’da ‘Efsane Cuma İndirimleri’ başlıyor

City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ziyaretçilerine avantajlı ve keyifli alışveriş imkanı sunmak için belirli periyotlarda ‘Efsane Cuma İndirimleri’ düzenlemeye başlıyor. İlk ‘Efsane Cuma İndirimi’ 19 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek. Mağazalar, restoranlar, yiyecek içecek mekanları, eğlence merkezi, market ve kampanyaya katılan tüm dükkanlarda o güne özel % 70’e varan indirimler, hediye çekleri, promosyonlar verilecek. Gündüz çocuklara yüz boyamanın yapılacağı ve akşamda Behzad Heidarshenas’ın konser vereceği ‘Efsane Cuma İndirimi’nde; Rengarenk pazar standları ve yiyecek standları da AVM ziyaretçilerinin ilgisini çekecek.

Geleneksel hale getirilecek olan ‘Efsane Cuma İndirimleri’nin simgesi ise Uğur Böceği…

Ziyaretçiler City Mall’da belirli dönemlerde düzenlenecek olan ‘Efsane Cuma İndirimleri’nden Uğur Böceği sembolü ile yapılan kampanya tanıtımlarını gördüğünde haberdar olacak.

City Mall’a gelen ziyaretçi kapısında Uğur Böceği gördüğü tüm mağazaların seçili ürünlerinde o güne özel % 70’e varan indirimler, hediye çekleri, promosyonlar kazanacak. Mağaza içine girdiğinde Uğur Böceği’nin olduğu raflarda, cornerlarda o güne özel fiyatlar ve kampanyaların olduğu ürünleri seçme şansı olacak.