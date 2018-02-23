City Mall’da alışveriş kazandırmaya devam ediyor

City Mall’da alışveriş kazandırıyor. Açıldığı günden bu yana Mercedes çekilişi, Şans Çarkı, yaz tatili çekilişi, Sevgililer Günü tatil kampanyası ve birçok kazandıran etkinliğin yanı sıra “ Kazı Kazan” kampanyası ile kazandırmaya devam ediyor. Aralık, Ocak ve Şubat ayları içerisinde aynı gün içinde 100 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler City Mall’un düzenlediği Kazı Kazan kampanyasına katılmaya hak kazandı. Kazı Kazan kampanyasında toplamda 30.000 TL değerinde City Money ile City Mall’da yer alan mağazalardan binlerce hediye çeki ve ürün alışveriş yapan şanslı ziyaretçilere hediye edildi.

City Mall’da 22 Şubat-22 Nisan tarihleri arasında devam eden ve 23 Nisan’da çekilişi yapılacak olan Oyuncak Çekiliş kampanyası da başladı. Kampanya detaylarını City Mall sosyal medyasından, gazetelerden takip edebilirsiniz ve detaylı bilgiyi City Mall Danışmasından öğrenebilirsiniz.

City Mall Ailesine Yeni Mağazalar Katılmaya Devam Ediyor.

Geçtiğimiz günlerde City Mall’un otoparkında açılan oto yıkamaya ilgi çok büyük. Ziyaretçilerimiz sinema, alışveriş, eğlenmek, yemek, buluşma vs. amaçlı City Mall’da zamanını geçirirken arabasınıda beklemeden yıkatma imkanına sahip oluyor.

City Mall’da yakın zamanda ‘Tarihi Sultanahmet Köftecisi, Sampi Pide ve English Home’da ziyaretçilerimize hizmet vermek amacıyla açılacak.

Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve en büyük alışveriş merkezi olmaktan gurur duyan City Mall Cyprus, toplamda 30,000 metre kare kapalı alanı, 7000 metrekare açık alanı ile 5 kattan oluşmaktadır. 60 adet mağaza, 5 adet sinema salonu, 1600 metrekareden oluşan FUN LAB eğlence ve oyun alanı, 4500 metrekareden oluşan INDEX mağazası, 2500 metrekareden oluşan gıda market, 1000 metrekare yapı market ve 1100 araç kapasiteli otoparkı ile yerli ve yabancı ziyaretçilerine hizmet verilmektedir.