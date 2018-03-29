City Mall'da 23 Nisan'a özel çekiliş

City Mall çocuklar için 23 Nisan'a özel çekiliş gerçekleştiriyor. 22 Şubat- 22 Nisan arası yapılacak her 100 TL’lik alışverişte akülü araba, büyük oyuncak ev ve çok sayıda oyuncak kazanma şansı yakalayacak.

Çekilişte verilecek hediyeler:

Batman Akülü Araba Kay Kay Pazar Arabası (Niloya) Frozen Mutfak Çay Seti My Lovely Villa Soft Bullet Gun (Nerf) Puzzle Masa Sandalye Kızma Birader 3’lü oyun seti Sihirbaz Seti Denge Oyunu Müzik Seti Satranç Seti Çalışma Masası (Pepe) Enchantimals Evi Fisher Price Mega Bloks Tahta Sallanan At Peluş Ayı Pilsan İnşaat Kamyonu Ben 10 Bisiklet

City Mall Ailesine Yeni Mağazalar Katılmaya Devam Ediyor.

Şubat ayında City Mall’un otoparkında açılan oto yıkamaya (Gold Car Wash ) ilgi çok büyük. Ziyaretçilerimiz sinema, alışveriş, eğlence, yemek, buluşma vs. amaçlı City Mall’da zamanını geçirirken arabasınıda beklemeden yıkatma imkanına sahip oluyor.

Klasik İngiliz tarzınında ötesine geçerek, Country detaylarla desteklenen ürünleriyle yaşam alanlarınıza huzuru, rahatlığı ve romantizmi getiren English Home mağazası +1 katında değerli halkımızın hizmetine açılacak. City Mall’da yakın zamanda ‘Tarihi Sultanahmet Köftecisi, Sampi Pide , Stefano Bayan Giyim, La Passion iç giyim&mayo markası ve kum havuzu da ziyaretçilerimizin hizmetine açılacak. Ayrıca -1 katında gelen talepler üzerine turistlerde dahil olmak üzere tüm halkımıza hizmet verecek ‘Kıbrıs’a özel ürünlerin, hediyelik eşyaların’ satılacağı ev biçiminde ahşap standları da kiralamaya başladık. Yeni yaptırdığımız ahşap standlarda yer kiralamak isteyen girişimcilerde AVM yönetimi ile iletişime geçebilirler.

Mağusa’da faaliyet gösteren City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, konforlu ortamda avantajlı ve yenilikçi alışveriş imkanlarının yanında, herkese hitap eden eğlenceli etkinlikleri ile de dikkat çekmeye devam ediyor.