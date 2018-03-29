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City Mall'da 23 Nisan'a özel çekiliş

City Mall'da 23 Nisan'a özel çekiliş

City Mall çocuklar için 23 Nisan'a özel çekiliş gerçekleştiriyor. 

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City Mall çocuklar için 23 Nisan'a özel çekiliş gerçekleştiriyor.  22 Şubat- 22 Nisan arası yapılacak her 100 TL’lik alışverişte akülü araba, büyük oyuncak ev ve çok sayıda oyuncak kazanma şansı yakalayacak.

Çekilişte verilecek hediyeler:

  1. Batman Akülü Araba
  2. Kay Kay
  3. Pazar Arabası (Niloya)
  4. Frozen Mutfak Çay Seti
  5. My Lovely Villa
  6. Soft Bullet Gun (Nerf)
  7. Puzzle
  8. Masa Sandalye
  9. Kızma Birader
  10. 3’lü oyun seti
  11. Sihirbaz Seti
  12. Denge Oyunu
  13. Müzik Seti
  14. Satranç Seti
  15. Çalışma Masası (Pepe)
  16. Enchantimals Evi
  17. Fisher Price Mega Bloks
  18. Tahta Sallanan At
  19. Peluş Ayı
  20. Pilsan İnşaat Kamyonu
  21. Ben 10 Bisiklet

City Mall Ailesine Yeni Mağazalar Katılmaya Devam Ediyor.

Şubat ayında City Mall’un otoparkında açılan oto yıkamaya (Gold Car Wash ) ilgi çok büyük. Ziyaretçilerimiz sinema, alışveriş, eğlence, yemek, buluşma vs. amaçlı City Mall’da zamanını geçirirken arabasınıda beklemeden yıkatma imkanına sahip oluyor.

Klasik İngiliz tarzınında ötesine geçerek, Country detaylarla desteklenen ürünleriyle yaşam alanlarınıza huzuru, rahatlığı ve romantizmi getiren English Home mağazası +1 katında  değerli halkımızın hizmetine açılacak. City Mall’da yakın zamanda ‘Tarihi Sultanahmet Köftecisi, Sampi Pide , Stefano Bayan Giyim, La Passion iç giyim&mayo markası ve kum havuzu da ziyaretçilerimizin hizmetine açılacak. Ayrıca -1 katında gelen talepler üzerine turistlerde dahil olmak üzere tüm halkımıza hizmet verecek ‘Kıbrıs’a özel ürünlerin, hediyelik eşyaların’ satılacağı ev biçiminde ahşap standları da kiralamaya başladık. Yeni yaptırdığımız ahşap standlarda yer kiralamak isteyen girişimcilerde AVM yönetimi ile iletişime geçebilirler.

Mağusa’da faaliyet gösteren City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, konforlu ortamda avantajlı ve yenilikçi alışveriş imkanlarının yanında, herkese hitap eden eğlenceli etkinlikleri ile de dikkat çekmeye devam ediyor.

 

 

 

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