City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi ev sahipliğinde, 16 Eylül Cumartesi günü Mağusa Devlet Hastanesi ve KKTC Kızılayı işbirliğinde Kan Bağışı Etkinliği düzenlendi.

“Kahraman Olmak Aslında Çok Kolay... Çünkü Kan Vermek Hayat Kurtarır!” sloganı ile gerçekleşen kan bağışı etkinliğinden 22 ünite kan toplandı.

15:00 – 19:00 saatleri arasında Sağlık Bakanlığına hibe edilen KKTC Kızılayı Kan Bağış Otobüsü’nde profesyonel ekip eşliğinde City Mall ön otoparkında toplanan kan miktarı memnuniyet yarattı.

Toplanan kanlar başta thalassemia hastaları olmak üzere Kıbrıs’ta hayati ihtiyacı olan bir çok kişiye bağışlanacak ve umut ışığı olacak.

City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde ikinci kez gerçekleşen Kan Bağışı Etkinliği ile ihtiyacı olan bir çok kişiye yaşam umudu yaratmanın yanında, kan verme konusunda halkı daha da bilinçlendirmek amaçlanıyor.

City Mall yönetimi, her kan bağışı etkinliğinde, bir öncekinden daha bilinçli bireylerle daha fazla sayıda ünite kan toplanacağına olan inançlarını dile getirdi.