City Mall, Mercedes GLA kazanma şansı sunuyor

Seçkin dünya markalarını Kuzey Kıbrıs’ta tek bir çatı altında buluşturan alışveriş ve yaşam merkezi City Mall, 31 Mart tarihine kadar 150TL ve üzeri alışveriş yapan ziyareçilerine Mercedes GLA kazanma şansı sunuyor.

19 Aralık 2016 – 31 Mart 2017 tarihleri arasında City Mall içerisinde yer alan mağaza veya restoranlardan aynı gün içerisinde 150TL ve katları harcama yaptığını belgeleyen ziyaretçiler, City Mall danışma bankosuna başvurup çekiliş bileti alabilecek. Kampanya sonunda yapılacak çekilişte, 1 kişi Mercedes GLA kazanacak.

1 Nisan 2017 Cumartesi günü noter huzurunda isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek çekilişin kazanan talihlileri aynı gün City Mall’da ilan edilecek ve 2 Nisan 2017 Pazar günü ise Kıbrıs basınında, www.citymallcyprus.com web sitesinde ve City Mall Cyprus Facebook sayfasında duyurulacak.

City Mall alışveriş ve yaşam merkezi içerisindeki mağazalardan veya restoranlardan (City Mall içerisindeki bankalardan alınan makbuzlar, tüm ticari ve perakende kapsamına girmeyen alışverişler, şans ve talih oyunu harcamaları, nihai tüketciye yapılmayan satışlar, hediye çeki ile yapılan alışverişler, GSM fatura ödemeleri hariç) kampanya süresince toplamda 150TL ve katları tutarında (her 150 TL’ye bir çekiliş hakkı) alışveriş yapanlar, City Mall danışma bankosuna fiş/faturalarını ibraz ettiklerinde ve kampanya katılım formunu doldurduklarında verilecek çekiliş bileti ile çekilişe katılabilecek.

Elektrokur LTD. tarafından Mağusa’da hayata geçirilen ve açıldığın günden itibaren her gün binlerce ziyaretci ağırlayan City Mall, modern mimari tasarımı ile bir çok dünya markası mağazanın yanında yapı marketten yiyeceğe, süpermarketten oyun alanlarına kadar her yaşa ve her zevke hitap ediyor.

10:00 ile 22:00 saatleri arasında hizmet veren City Mall, yeni yılda da yıl düzenlemeyi planladığı sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar ile Kıbrıs halkının ve Kıbrıs’a gelen ziyaretçilerin hayatına renk katmayı hedefliyor.

Yeni Yıla Özel İndirimler Devam Ediyor

City Mall içerisinde yer alan mağaza ve restoranlarda %50’ye varan indirimler ve kampanyalar sayesinde ziyaretçiler yeni yıl alışverişinin keyfine varıyor. City Mall mazağaları Ocak ayında da ziyaretçilerine bir çok farklı indirim ve kampanya sunmaya hazırlanıyor.

City Mall’da aşağıdaki markalar yer alıyor:

LC Waikiki, İpekyol, U.S. Polo, Sport Soul, Derimod, Jakamen, 5.10.15 Kids, Adidas, Avva, Twist, Mudo Collection, Roman, Pierre Cardin, Reebok, Kom, Penti, Mert Optik, L’Original by Memduh Erdal, Saydam Shoes, Index, Yar Plus, ASM Homes, Esse, Reşat Kuyumculuk, EK Accessories, Section - Personal Care, Vodafone, Andromeda, Bosch, Toyzz Shop, Dünya Oto, Karaoğlan Kuruyemiş, Mardo Cafe, Southern Fried Chicken (SFC), CMR, Lucky Cat, Burger City (açılışa hazırlanıyor), BayDöner, Sampi, Selamlique, Simit Dünyası, Waffle Art, Republic Bar & Bistro, Cinema Pink (açılışa hazırlanıyor), Fun Lab, Limasol Türk Kooperatif Bankası, Ünimar Supermarket.