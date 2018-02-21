CITY MALL baharı konserlerle karşılıyor

Alışveriş ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan City Mall, sosyal ve kültürel etkinlikleri ile de ilgi odağı olmaya devam ediyor.

17 Şubat Cumartesi günü Dj Ümit Akdeniz ve Keman Sanatçısı Suay Doğanay performanslarıyla City Mall AVM ziyaretçilerinin karşısına çıktı. Günümüz şarkılarını keman eşliğinde seslendiren Suay Doğanay, şölen için City Mall AVM’yi ziyaret eden halktan büyük ilgi gördü.

18 Şubat Pazar günü Mahmut Mamalı, Fatma Selin Tunçevik, İris Zeynep Kuperberg, Kansu Ercantan Yetkili ve Derviş Baran Barut’tan oluşan Grup Scream performansı ile göz kamaştırdı. Grup Scream 80’ler ve 90’ların rock şarkılarından oluşturdukları repertuarlarıyla City Mall ziyaretçilerinden ve çalışanlarından beğeni topladı. Ekonominin yanı sıra sosyal ve kültürel yaşama da katkı sağlamaya çalışan City Mall AVM genç yetenekleri müziğe teşvik etmeye devam ediyor.

3 Mart Cumartesi günü saat 18.00’de Umut Kuzey’in solistliğinde Kurtalan Ekspres konseri gerçekleşecek.

Geçtiğimiz günlerde City Mall’un otoparkında açılan oto yıkamaya ilgi çok büyük. Ziyaretçilerimiz sinema, alışveriş, eğlenmek, yemek, buluşma vs. amaçlı City Mall’da zamanını geçirirken arabasını da beklemeden yıkatma imkanına sahip oluyor.

City Mall’da yakın zamanda ‘Tarihi Sultanahmet Köftecisi, Sampi Pide ve English Home’da ziyaretçilerimize hizmet vermek amacıyla açılacak.

Açıklama şöyle: Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve en büyük alışveriş merkezi olmaktan gurur duyan City Mall Cyprus, toplamda 30,000 metre kare kapalı alanı, 7000 metrekare açık alanı ile 5 kattan oluşmaktadır. 60 adet mağaza, 5 adet sinema salonu, 1600 metrekareden oluşan FUN LAB eğlence ve oyun alanı, 4500 metrekareden oluşan INDEX mağazası, 2500 metrekareden oluşan gıda market, 1000 metrekare yapı market ve 1100 araç kapasiteli otoparkı ile yerli ve yabancı ziyaretçilerine hizmet verilmektedir.