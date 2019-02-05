City Mall AVM’de uzay çadırı ile uzay çağı yaşandı

Kuzey Kıbrıs ‘a farklı soluk getiren City Mall Alışveriş Merkezi ,sömestr tatilinde çocuk misafirlerine keyifli zamanlar geçirten birbirinden renkli aktivitelere yer veriyor.

1 Şubat tarihinde başlayan Çocuk Şenliği , 10 Şubat’a kadar her güne özel ayrı aktivitelerle dolu dolu geçiyor. Eğitici çocuk etkinliklerinden, Uzay Çadırı Planetaryum’a ,Sanal gerçeklik etkinliğinden, Türkiye’den City Mall Avm çocuk şenliği için özel olarak gelen Kelebek Dokunuşu Sanat Evi etkinliklerine, pandonim gösterileri,animasyonlardan,çocuk oyununa kadar bi çok eğlence dolu etkinlik 1-10 Şubat tarihleri arasında City Mall AVM Çocuk Şenliğinde yer alıyor.

Çocuklar City Mall AVM ‘de Uzay Çadırı ile adeta Uzay Çağı Yaşadı

Sömestr tatilinde City Mall AVM’nin çocuklar için süprizleri arasında “Uzay Çadırı” Planetaryum’da yer aldı . Planetaryum; bir simülasyon sistemi olup, kubbe altında astronomi ve uzay bilimlerini öğrenmek ve anlamak için geliştirilmiş, üç boyutlu panoramik görüntü teknolojisini zengin görsel ve ses efektleriyle destekleyerek öğrenme sürecini eğlenceye dönüştüren yenilikçi bir eğitim ürününü .

Planetaryum olarak adlandırılan bu sistem Japonya, Almanya ve Amerika gibi ülkelerde yıllardır kullanılıyor. Karanlık ortamda oluşturulan çadırın tavanına yansıtılan görüntüleri City Mall AVM ‘ye gelen çocuklar,izleyerek uzay ortamını görme fırsatı buldu.

Bütün gezegenleri, çeşitli gök cisimlerini ve onların uzay boşluğundaki hareketlerini anlatan uzay çadırındaki simülasyon gösterisi City Mall AVM ‘de çocuklara /gençlere keyifli anlar yaşattı.

Yenilikleri ada halkı ile buluşturmasıyla ünlenen City Mall AVM’de Uzay çadırı çocuk şenliği kapsamında ikinci kez kuruldu. City Mall AVM’de özellikle çocukların yoğun ilgisini gören Planetaryum , uzay çadırı ile adeta uzay çağı yaşandı.

