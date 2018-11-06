City Mall AVM’de Gökçe’li kutlama

Cıty Mall AVM kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konser veren GÖKÇE , hayranlarına müzik ziyafeti çekti.

Sanat camiyasında yaptığı başarılı işlerle sıklıkla yer alan pop müziğin sevilen ismi

Gökçe, Cıty Mall Alışveriş Merkezi'nin 2. yıl dönümüne özel konserinde sahne aldı.

Kendine has yorumu ile Gökçe; Tuttu Fırlattı Kalbimi,Ne Yapardım Bilmem,Aynaların Ardından, Artist, Tiktak, Çık Hayatımdan, Reva, Oh olsun, Aşık olmak İstemiyorum gibi şarkılarıyla Cıty Mall Alışveriş Merkezi ziyaretçilerinin kulakların pasını silmek için özel bir repertuar hazırladı.

Cıty Mall Avm, bu özel günde ziyaretçi akınına uğradı, binlerce kişi eşliğinde şarkılarını söyleyen GÖKÇE enerjik halleri ile göz doldurdu.

Sosyal Medya üzerinden yapılan çekilişle belirlenen 5 isim ise ; ünlü şarkıcı ila tanışma ve imza alma şansı kazandı. Tahililerin isimleri ise;Nisa Erkazan,Tutku Deniz Kasap,Seda Yazlık,Funda İlbey Batuer oldu.

3 Kasım Cumartesi günü, Cıty Mall AVM aktivite alanında gerçekleşen 2. Yıl kutlamaları; Cıty Mall AVM Yönetim kurulu başkanı Derviş TARIMER ‘in açılış konuşmasıyla başladı,hemen ardından Yönetim kurlu üyelerinden Çağıl Tarımer’in de yaptığı anlamlı ikinci yıl konuşması ,davetliler arasında yer alan UBP Genel başkanı Ersin Tatar’ın kutlama konuşması ile start verdi.

.









