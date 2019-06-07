City Mall AVM‘de bayram coşkusu

Kuzey Kıbrıs‘ın en gözde alışveriş merkezi olan City Mall AVM, Ramazan Bayramının neşe ve coşkusuna ortak olurken, dolu dolu etkinliklerle ziyaretçilerine keyifli ve eğlenceli anlar yaşattı.

Her yaş grubuna farklı hitap edebilme özelliğine sahip City Mall AVM 'de minikler alışveriş merkezinin dış alanındaki oyun parkı ve Fun Lab‘ın renkli dünyasın da gönüllerince oyunlar oynarken, yetişkinler ise bayramın 2. Günü Bihter İlkiz ve Metehan Dereli ‘nin canlı müzik performansı ile eğlenceli ve coşkulu anlar yaşadı.