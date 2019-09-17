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CITY MALL AVM talihlilerini belirledi

CITY MALL AVM talihlilerini belirledi

City Mall AVM’nin heyecanla beklenen tatil çekilişi gerçekleşti.

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City Mall AVM’nin heyecanla beklenen tatil çekilişi  gerçekleşti.

 City Mall AVM’nin gelenekselleşen ve her yıl heyecanla beklenen  “ Haydi Tatile ” tatil çekilişi  bu yıl ;  15  Mayıs – 15 Eylül 2019  tarihleri arasında  düzenlendi.

Kampanya süresince her 200 TL’lik alışveriş karşılığında danışmadan bir çekiliş bileti alan ziyaretçilerimiz, çekilişe katılarak yaz tatili kazanma şansı elde etti.

City Mall AVM Haydi Tatile Kampanyasının çekişilişi, 15 Eylül saat 18.00’de City Mall AVM aktivite alanında gerçekleşerek , İtalya, Ukrayna ve Türkiye  tatili  kazanan  talihlilerini  belirledi.

Noter huzurunda  halka açık olarak yapılan çekilişte talihliler , City Mall ziyaretçileri tarafından belirlendi.

Bir  asil , üç yedek olarak belirlenen talihlilerin isimleri ise şöyle ; 

Italya

 Asil talihli  : Roman Tarasemko
 Yedekler   : 1) Fevzi Bingöl 2) Sinem Sözüöz 3)Emilia Nosconeo,

Ukrayna

Asil talihli  :Fatma Beyaz 
Yedekler   : 1)Bircan Kavaz 2) Nazife Karadeniz 3),Aziz Beyzade

Türkiye

Asil talihli  :Aygün Sergil,
Yedekler : 1) Emel Tosun 2)Hasan Sarper 3) Seyyan Habeşoğlu

 

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