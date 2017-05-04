Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun “trafik güvenliği” konusunda olağanüstü toplantısında konuşma yapan CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları “çirkefin içine çiçek ekilmez” diyerek, ülkede 40 yıllık döküntü bulunduğunu söyledi.

Ülkede yeni yollar yapıldığını ancak yapılan tali yollarla trafik güvenliğinin tehlikeye sokulduğunu kaydeden Hamzaoğulları, tali yollarla siyaset yapıldığını belirtti.

Bu yüzden her tarafın döküntü, çöküntü içinde bulunduğunu kaydeden Hamzaoğulları, çeşitli yerleşim birimlerinde gözlemlediği trafik sorunlarından örnekler verdi.

Biray Hamzaoğulları, verilen “T” izinleri konusunda bilgi istediğini ancak alamadığını belirtti.

“40 yılda Değirmenlik-Girne dağ yoluna bir tırmanma şeridi yapamadık. Bu yüzden ölümler de, yaralanmalar da oluyor” diyen Hamzaoğulları, Karayolları Dairesi’nde uzman kadro olmadığını, bu yüzden doğru icraatlar yapılmadığını kaydetti.

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, radarların para kazanma amaçlı olduğu görüşünü ifade ederek, Hamitköy-Haspolat arasına “point to point” kamera konmasından önceki ve sonraki kaza verilerinin kıyaslanmasını önerdi.

Hamzaoğulları, hükümetin birilerine avantaj sağlamak amaçlı arazi dağıtımı yaptığını, oysa siyasetçilerin toplumsal kaygılarla hareket etmesi gerektiğini; bu konuda çarşaf liste uygulamasından umutlu olduğunu ifade etti.