Kıbrıs sorunu

Çipras: Kıbrıs’ta adil ve kalıcı çözüm bulunmalı

Akdeniz'de sondaj gerilimi

Çipras: Konu bir engel teşki etmemeli, işbirliği yapmalıyız

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



İkili ilişkiler ve uluslararası konuları görüştük. Türkiye olarak komşumuz Yunanistan ile ikili ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.

İzmir ve Selanik arasında yolcu ve yük taşıma imkanı sağlayacak deniz seferlerinin başlatılması, İstanbul ve Selanik arasında hızlı demiryolu hattı kurulması ve İpsala Kipi Gümrük Kapısında ikinci köprünün tamamlanmasına dair projeleri görüştük.

Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde, barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum. Türkiye'deki Rum vatandaşlarımız birer ayrışma değil işbirliği sebebidir. Azınlıklarımız bizim için sağlam bir köprüdür.

Kıbrıs'ta ortak bir vizyon ortaya koyulmalı. Kıbrıs Türklerinin siyasal eşitliği temel parametredir.

Avrupa Birliği, başta vize serbestisi olmak üzere 18 Mart Mutabakatından doğan sorumluluklarını hayata geçirmemiştir. Biz nasıl sözlerimizi tutuyorsak, Avrupa Birliği tarafının da ahdine vefa göstermesini bekliyoruz.

Türkiye ve Yunanistan terörün kanlı yüzünü bilmektedir. Yunanistan'dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir. Görüşmelerde, FETÖ'cu darbecilerin ülkemize iadesine yönelik beklentilerimizi, Yunanlı dostlarımızın bir kez daha dikkatine getirmiş olduk.

Yunanistan Başbakanı Çipras'ın açıklamalarından satır başları;

Aramızdaki diyalog samimi ve önemlidir.

Darbe girişimi ilişkilerin kesintiye uğramasına neden oldu.

Bölgemizdeki sorunlara mahkum olmak niyetinde değiliz. Sorunlara diyalogla çözüm bulmaya çalışıyoruz. Diyalog kanallarımız her zaman açık olmalı.

Kıbrıs'ta adil ve kalıcı çözüm bulunmalı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşen ziyaret kapsamında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın ilk durağı Ankara...

Çipras önce Beştepe'de TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi. Çipras ardından TC Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Erdoğan ve Çipras görüşmesi sürüyor.

Görüşmelerde Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimi ve Ege'deki anlaşmazlık ana gündem maddeleri olacak.