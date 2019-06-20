Çipras: Gerekirse Erdoğan’ı ararım

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Doğu Akdeniz’deki tüm gelişmelere rağmen Türkiye ile iletişim kanallarını açık tuttuklarını ve gerekli gördüğünde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aramaktan çekinmeyeceğini söyledi.

Ülkede, 7 Temmuz’da yapılacak erken genel seçimler öncesi basına konuşan Çipras “Çatışmaya beş kalayız diye bir durum yok. Doğu Akdeniz’de yaşananlar önceden beklediğimiz senaryolardır. Eğer gerekli ise ve eğer stratejik açıdan da yararlı olacaksa Erdoğan’ı ararım. Elbette ararım” dedi. Türkiye’nin bölgede tek başına kaldığını, buna karşı, Yunanistan’ın çok güçlü ittifaklar kurduğunu öne süren Çipras, “Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti AB üyeleridir. Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi aynı zamanda AB’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’dir. Türk-Yunan sınırları aynı zamanda Türkiye-AB sınırlarıdır. Ayrıca, İsrail de Yunanistan’ın müttefikidir. ABD ise eskiye kıyasla tavrını (Yunanistan lehine) değiştirmiştir” şeklinde konuştu. Çipras, “Yavuz” gemisi, Yunanistan’ın kendisine ait olduğunu iddia ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’de (Meis adası ile Rumların ilan ettiği bölge arasında) sondaj çalışmalarına başlarsa ne tepki gösterecekleri sorusuna da “Türkiye’nin böyle bir şeyi yapmayacağına inanıyorum. Planımız var. Yapmasına izin vermeyeceğiz” cevabını verdi.