Çipras: "Farklılıklar devam etse de 1974’ten sonra ilk kez harita sunuldu"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulması amacıyla Cenevre’de gerçekleştirilen görüşmelerde önemli gelişmeler kaydedildiğini belirtti.

Çipras, mecliste tarım konusuyla ilgili gündem dışı tartışma öncesinde yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Cenevre’de, taraflar arasında çözüme yönelik karşılıklı haritalar sunulmasının önemli bir ilerleme olduğunu belirten Çipras, "Farklılıklar devam etse de 1974’ten sonra Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında ilk kez karşılıklı haritalar sunuldu. Ayrıca yine ilk kez müzakerelerin gündemine garantörlük ve güvenlik konuları dahil edildi. Bu büyük bir diplomatik başarıdır. Bunun yanı sıra AB artık müzakerelerde aktif bir rol oynuyor, bu da bizim görüşümüze göre çok olumlu bir gelişme" diye konuştu.

Çipras, Yunan hükümetinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hükümeti ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile yakın temas ve koordinasyon içinde Kıbrıs sorununa tüm Kıbrıs halkı için adil ve kalıcı çözüm bulunması için çaba gösterdiğini ancak tezlerinden geri adım atmadığını ifade etti.

Atina’nın bu konudaki tezlerinin, Türk askerinin Ada’dan ayrılmasını ve garantörlüklerin olmadığı bir çözüm öngördüğünü söyleyen Çipras, "Aşırı iyimser olmamanın yanı sıra düşük tonlarda ancak korkuya kapılmadan çabalarımızı sürdürüyoruz ve adım adım ilerliyoruz. Umarım önümüzdeki dönemde bu büyük ve kritik milli konuda olumlu gelişmeler olur. Ancak olumlu gelişmeler sadece bizim çabalarımıza bağlı değil, karşı tarafın, özellikle Türkiye’nin de aynı düşünce ve duygularla masaya gelmesi ön koşul" dedi.

Kıbrıs müzakerelerinde “Güvenlik ve Garantiler” konusunun ele alındığı uluslararası konferans, 5 gün aradan sonra İsviçre’nin Mont Pelerin kasabasında bugün yeniden başlamıştı.

Adadaki soruna çözüm bulmak için 12 Ocak'ta Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen uluslararası konferans, verilen aranın ardından garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, İngiltere ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Kıbrıs Rum kesiminden uzmanlar ve teknik heyetlerin katılımıyla gerçekleşiyor.

Kıbrıs müzakereleri, "Ekonomi, Avrupa Birliği, Mülkiyet, Yönetim-Güç Paylaşımı, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler" olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.