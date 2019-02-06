Kıbrıslı Rum siyasetçi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın buluşmasının “olumlu” olduğunu belirtti. Kiprianu, “Bu türden buluşmalar ve temaslarla iletişim kanallarının korunduğu ve bunun da sorunların çözümü için ön koşulların yaratılmasının tek yolu olduğu görüşündeyiz” dedi.

Kiprianı şu düşünceleri ortaya koydu:

“Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Yunanistan Başbakanı tarafından basın toplantısında yapılan açıklamaları olumlu değerlendiriyoruz. Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak güvenlik meselelerinin görüşülmesi için iki ülke arasında yapılacağı ilan edilen buluşmaları selamlıyoruz. Garantör güçlerin Kıbrıs sorununun uluslararası yanına ilişkin meselelerin çözümünde oynayacak rolleri olduğu ve sorunun iç yanının Kıbrıs’taki iki toplum arasında çözülmesi gereken konu olduğuna ilişkin Yunanistan hükümetinin teziyle hemfikiriz. Yapılacağı ilan edilen ve gerçekleştirilmesini ümit ettiğimiz buluşmalarda Kıbrıs sorununun çözümünün başarılması çabasına özlü bir biçimde yardımcı olmasını umuyoruz.”

Kiprianu, Crans Montana’da güvenlik konularında anlaşmaya varılmasına çok yaklaşıldığının altını çizerek, “Anastasiadis de tüm çabalarını tam olarak buna odaklandırmalıdır” dedi.



Erdoğan’ın “siyasi eşitliğe” atıfta bulunmasıyla ilgili olarak pek çok tartışma yapıldığını da anlatan Kiprianu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Siyasi eşitlik Birleşmiş Milletler’in ilgili kararlarında 1992’den beri yer almaktadır. Kıbrısrum toplumunda siyasi partilerin tümü bunu kabul etmiştir. Sayısal eşitliği değil, siyasi eşitliği. İster Sn. Erdoğan’ın, ister Sn. Akıncı’nın talebi bize tuhaf gelmemelidir. Önemli olan ve dikkatimizi üzerine odaklanmamız gereken bu siyasi eşitliğe hangi içeriği verdikleridir. Ve buna doğru içerik verilmesi için müzakere edilmesi gereken tam da budur.”