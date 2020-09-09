Çıplaklar Kenti'ne 'covid' ayarı

Dünyanın en kalabalık nüdist merkezi Cap d'Agde'de yaklaşık 100 kişinin Coronavirüs pozitif çıkması ve eve dönen 50 kişinin hastalanması, Fransa'daki vakaların artması eğilimine tuz biber ekti. Sağlık yetkilileri 'çıplaklar kentinde' maske takmak dahil tüm sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarı yayımladı.

Fransa, çıplak dolaşmanın yasal olduğu güney kenti Cap d'Agde'de maske takan en az 95 nüdistin Coronavirüs testinin pozitif çıkması, yanı sıra buradan evine geri dönen 50 tatilcinin hastalanmasıyla alarma geçti.

Montpellier'in güneyine düşen çıplaklar kentinde bu hafta yeni Coronavirüs testi sonuçlarının açıklanacak olmasıyla vaka sayısını daha da artmasından endişe ediliyor.

20 Temmuz'da tüm kapalı alanlarda maske takmanın zorunlu hale geldiği Fransa'da, yetkililer, dünyaca ünlü nüdist merkezinde Kovid-19 salgınının baş gösterdiği, bunun çok endişe verici olduğu yönünde uyarılar yaptı.

İsteyen herkesin her yerinde kıyafetsiz dolaşabilmesi kadar eş değiştirme partileriyle de ünlü Cap d'Agde'ın sakinleri ve ziyaretçileri için maske takmak dahil tüm sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarı yayımlandı.