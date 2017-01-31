Çıplak fotoğrafları arkadaşlarına yollamış

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da ayrıldığı eski kız arkadaşının çıplak fotoğraflarını sosyal paylaşım sitelerinde paylaştığı iddiasıyla tutuklanan zanlı O.Z.H., dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “İtale-i lisan” suçlamalarıyla dün mahkemeye çıkarılan zanlı O.Z.H., tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Facebook ve Instagram’da yayınladığı iddia ediliyor...

Meselenin tahkikat memuru Osman Üreten, zanlı O.Z.H.’ın 27 Ocak tarihinde, ayrılmış olduğu kız arkadaşının çıplak resimlerini Facebook ve İnstagram isimli sosyal paylaşım siteleri üzerinden arkadaşlarına ve yakınlarına yollayarak özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini açıkladı. Üreten, zanlı O.Z.H.’ın aynı gün eski kız arkadaşına hitaben ise “Okula o...luk yapmaya mı gidiyorsun?” demek suretiyle itale-i lisan suçunu işlediğini açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Üreten, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı O.Z.H.’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 3 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 1 KKTC vatandaşının 25 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.