Çip takmak ve ruhsat çıkarmak zorunlu

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi, köpeklere çip taktırılması ve ruhsat çıkarılmasının yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, köpeklerin sahipleri tarafından çiplettirilmesinin ve kayıt altına alınmasının yasal zorunluluk olduğu vurgulanırken, köpeklerine belediye tarafından ruhsat çıkarmayan yurttaşlar hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel, hayatın bir parçası olan köpeklerin iyi bir refah düzeyinde hayat sürmeleri gerektiğini ve bunun da yasalarla güvence altına alınmasını hedefleyen ülke politikasının Girne Belediyesi tarafından tam anlamıyla uygulandığını ve desteklendiğini söyledi.

“Ruhsatlar her yıl yenilenmeli”

Soyel, yasa gereği köpek sahiplerinin bakımında bulunan her köpek için ruhsat çıkarılması ve bu ruhsatların her yıl yenilenmesi zorunluluğunu hatırlattı.

Uzun vadede sokaktaki başıboş hayvan sayısının azaltılmasının, köpeklerin bakım ve yaşam ihtiyaçlarının her anlamda karşılanarak, kayıt altında olması yanında kısırlaştırılıp nüfusunun kontrol altında tutulmasıyla mümkün olabileceğini açıkladı.

Soyel, mikroçip kimlik ve ruhsat kayıtlarını yapmamış olan bakıcıların acilen Sağlık Şubesi’ne başvurmaları gerektiğini vurguladı.

Soyel, bakıcıları köpeklerinin serbest ve tasmasız dolaşmasına izin vermemesi, aksi halde köpeklerinin başıboş köpek muamelesi göreceği konusunda da uyarıda bulunarak, köpek sahiplerinin bakamayacakları köpeklerini sokağa atmamaları, bu köpekleri tekrar yuvalandırmaları gerektiğini belirtti.

Güngördü: "Sokaklar herkes için güvenli ve huzurlu olmalı"

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, sokakların herkes için güvenli ve huzurlu olması gerektiğini ve sokak yaşamında hayat mücadelesi veren hayvanların refah düzeyinin iyileştirilmesi yanında halkın da güvenliğini sağlamanın en önemli konular arasında olduğunu belirtti.

Güngördü, bu yönde çalışmalar yapan diğer sivil toplum örgütleri ile de işbirliği içinde verimli çalışmalarda bulunduklarını ifade etti.

Güngördü, “Sahipsiz köpeklerin sokaktaki sayısının azaltılmasında en önemli noktalardan biri de köpeklerimizin resmi kayıtlarını eksiksiz yapmaktır. Duyarlı hayvan sever dostlarımızı köpeklerinin kayıtlarını yapmaya veya yenilemeye davet eder, saygılarımı sunarım” dedi.