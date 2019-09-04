Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü, reklam tabelalarının içeriğinin, cinsiyetçi, ırkçı, ayrımcı, insan haklarını ihlal edici unsurlar içerip içermediğini denetleyecek mekanizmalar oluşturulmasını istedi.

Girne’de yeni açılan bir kafeteryanın otobüs duraklarına, çemberlere, billboardlara asılan reklamına işaret eden Örgüt, “Bu cinsiyetçi reklam başta Girneli kadınlar ve eşitlikten yana gailesi olan bizler için oldukça rahatsız edicidir. Cinsiyetçi reklamlara hayır! ” açıklamasında bulundu.

Örgütün yazılı açıklamasında, “İlgili işletmeyi bölgemizin her yerine döşediği bu çirkin reklamdan dolayı kınıyor, Girne Belediyesi’ni reklam izinleriyle ilgili süreci salt para olarak görmeyi bırakmaya, reklamı derhal kaldırmaya ve bundan sonra cinsiyetçi reklamlara müsaade etmemeye çağırıyoruz” ifadelerine de yer verildi.