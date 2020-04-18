Cinsel taciz zanlısına 3 gün tutukluluk

Lefkoşa’da ‘cinsel taciz’ iddiasıyla tutuklanan zanlı H.D. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Nazmi Doğan mahkemede olayla ilgili bulguları aktardı.

Doğan, 17 Nisan’da saat 11.00 sıralarında, zanlı H.D.’nin sürdüğü DZ 713 plakalı araçla, yolcu L.O. ile Haspolat’tan Hamitköy’e giderken, aracı durdurarak yolucuya cinsel tacizde bulunduğunu anlattı.

Polis mesele ile ilgili olarak şikâyetin alınması üzerine zanlının tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını söyledi.

Vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı müşteki ile onun talebi ile buluştuklarını kendisine iftira atıldığını iddia etti.

Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.