Cinsel taciz, sarhoşluk ve rahatsızlık suçlarından yargılanıyor

Lefkoşa’da market içerisinde 17 yaşındaki genç kıza cinsel tacizde bulunan zanlı B.B. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, zanlı B.B.’nin 19 Mart 2020 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen cinsel taciz, sarhoşluk ve rahatsızlık suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Ergüleç, 19 Mart 2020 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet göstermekte olan Altunçay isimli marketin ön kısmında Lefkoşa’da sakin 58 yaşındaki B.B.’nin bahse konu markete alışverişe giden Lefkoşa'da sakin 17 yaşındaki F.S.’ye alkollü bir vaziyette market içerisinde takip edip marketten ayrıldıktan sonra Asker Sokak üzerinde önünü kesip F.S'e dokunabilecek mesafeye kadar yaklaşarak rahatsız ederek sözlü olarak cinsel tacizde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Ergüleç, zanlının aynı tarihte derdest emri gereği tutuklandığını ve mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Ergüleç, zanlının gönüllü ifadesinin şikâyetçinin ifadesini destekler konumda olduğunu söyledi. Ergüleç, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.