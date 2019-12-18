Cinsel suçta beraat

Girne’de 2017 yılında 16 yaşından küçük 2 kız çocuğuna cinsel istismar ve cinsel taciz suçlaması getirilen ve Eylül ayından bu yana cezaevinde yargılanmayı bekleyen Uğur Türkmen oy birliği ile beraat etti.

‘Polis eksik tahkikat yaptı’

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde okunan kararda, polisin eksik tahkikat yaptığına ve müştekilerin verdikleri ifadenin gerçekleri yansıtmadığı bulgusuna dikkat çekildi.

Mahkeme ayrıca Kasım ayında olay yerine keşif için gidileceğini, olay yerindeki ağaçların büyük önem arz ettiği halde keşiften iki gün önce ağaçların kesildiğini ifade etti.

Mahkeme, adaletin tecelli etmesine müdahale edenler hakkında derhal soruşturma emri verdi.