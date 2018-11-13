‘Cinsel saldırı’ zanlısı öğretmen, Tutuksuz yargılanacak…

Mağusa’da 16 yaşındaki kız öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan zanlı H.H.D almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. “Cinsel saldırı” suçlamasıyla dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Doğançiçek tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Zanlının tahkikata etki etme olasılığı yok…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı H.H.D’nin 3 Kasım 2018 tarihinde Mağusa’da Aşıklar Tepesi’nde kullanımındaki GY 492 plakalı araç içerisinde öğrencisi olan 16 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı. Müştekinin 8 Kasım 2018 tarihinde annesi ile birlikte polise gelerek olayı anlatması sonucu Sosyal Hizmet görevlisi huzurunda ifadesinin alındığını belirten tahkikat memuru, zanlının ayni gün tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak zanlının yürütülen tahkikata etki etme olasılığının bulunmadığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Serbest kaldı…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlının kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine, 2 KKTC vatandaşının 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına ve zanlının haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.