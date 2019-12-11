Cinsel saldırı zanlısı cezaevine gönderildi
Lapta'da baldızının kızına 3 farklı tarihte cinsel saldırıda bulunduğu tespit edilen A.B. yeniden mahkemeye çıkarıldı, 2 ay cezaevine gönderildi.
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Lapta'da baldızının kızına 3 farklı tarihte cinsel saldırıda bulunduğu tespit edilen A.B. yeniden mahkemeye çıkarıldı, 2 ay cezaevine gönderildi. Polis memuru Hüseyin Tosun çocuğun karakola ifadesini geri çekmek için baskı ile getirildiğini, Sosyal Hizmetler Dairesi'nin devreye girdiğini kaydetti.
Mahkeme çocukların devlet koruması altında olduğuna dikkati çekerek zanlının 2 ay cezaevine gönderilmesine emir verdi.
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Etiketler : cinsel istismar, çocuk, mahkeme
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