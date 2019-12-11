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Cinsel saldırı zanlısı cezaevine gönderildi

Cinsel saldırı zanlısı cezaevine gönderildi

Lapta'da baldızının kızına 3 farklı tarihte cinsel saldırıda bulunduğu tespit edilen A.B. yeniden mahkemeye çıkarıldı, 2 ay cezaevine gönderildi. 

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Lapta'da baldızının kızına 3 farklı tarihte cinsel saldırıda bulunduğu tespit edilen A.B. yeniden mahkemeye çıkarıldı, 2 ay cezaevine gönderildi. Polis memuru Hüseyin Tosun çocuğun karakola ifadesini geri çekmek için baskı ile getirildiğini, Sosyal Hizmetler Dairesi'nin devreye girdiğini kaydetti.

Mahkeme çocukların devlet koruması altında olduğuna dikkati çekerek zanlının 2 ay cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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