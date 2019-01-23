Cinsel istismardan suçlu bulundu…

Mağusa’da kızının arkadaşı olan 13 yaşındaki küçük kızı alıkoyarak cinsel istismarda bulunan sanık Bülent Yılmaz hakkındaki mahkumiyet kararı bugün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. Sanık Yılmaz, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde itham edildiği “Cinsel dokunulmazlığı ihlal etmek amacıyla 16 yaşından küçük kızı alıkoymak” ve “Cinsel istismar” davalarını kabul etmemiş ve duruşmaya gidilmişti. Duruşma süresince İddia Makamı 16 tanık dinletmiş, Savunma Makamı ise mahkemede yeminli şahadet veren sanık Yılmaz ile birlikte 3 tanık dinletmişti. Duruşmanın sona ermesinin ardından dün mahkumiyet kararını açıklayan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Şerife Katip Kır, sanık Bülent Yılmaz’ı oy birliği ile suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Mahkeme, ceza kararını açıklamak üzere davayı 25 Ocak tarihine erteledi.

13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunmuştu…

Sanık Bülent Yılmaz, 30 Aralık 2017 tarihinde, 13 yaşındaki müşteki kızı, kendi kızını ve yeğenini eski eşinin yanına götürmek vaadiyle kullanımındaki araca almış ve Bedi’s sahiline götürmüştü. Sanık burada, müşteki kızla özel bir konu konuşacağını söyleyerek kızını ve yeğeni yanlarından uzaklaştırmış ve arka koltukta oturan müşteki kızın yanına geçip oturmuştu. Arka koltukta oturan müşteki kızın yanına geçen sanık küçük kızı alı koyarak “Seni benden başkası mutlu edemez” deyip küçük kıza cinsel istismarda bulunmuştu.

Meseleye ilişkin olgular ve tanık şahadetleri titizlikle incelendi…

Duruşmanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Şerife Katip Kır, duruşma süresince mahkemede şahadet veren tanıkların şahadetlerini ve meselenin olgularını titizlikle inceleyip değerlendirdiklerini belirtti. Kır, Fasıl 154 Madde 148’e göre herhangi bir şekilde bir kişiyi cinsel dokunulmazlığını ihlal etmek amacıyla kaçıran veya alıkoyan bir kimsenin ağır bir suç işlemiş olduğunu ve mahkum edilmesi halinde ise 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırıldığını belirtti. Kır, Madde 149’a göre ise bir kişinin Madde 148’deki suçları 16 yaşından küçük bir mağdurun rızası olsa dahi işlemesi halinde ağır bir suç işlemiş olduğunu ve mahkumiyeti halinde ise 13 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırıldığını vurguladı. İddia Makamının, 30 Aralık 2017 tarihinde sanık Bülent Yılmaz’ın 13 yaşındaki müşteki kızı kaçırıp alıkoyduğunu ve cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiğini belirten Kır, sanık Bülent Yılmaz’ın ise müşteki kızı anne ve babasından izinli olarak aldığını ve müştekiye karşı herhangi bir suç işlemediğini ileri sürdüğünü ifade etti.

Müşteki kızın ve tanıkların şahadetlerine değinildi…

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Şerife Katip Kır, müşteki kızın, İddia Makamının tanığı olarak yemin altında şahadet verdiğini anımsattı. Kır, müştekinin şahadetinde özetle 30 Aralık 2017 tarihinde yakın arkadaşı olan sanığın kızı, sanık ve yeğenlerinin araba ile Vadili köyünden yola çıktıklarını, markette durduklarını, sanığın kızına para verdiğini ve marketten içecek aldıklarını, yolda giderken sanığın viski içtiğini, Bedi’s sahile gittiklerini, sanığın kızının yeğeni ile arabadan uzaklaştığını, kendisinin arabanın arka koltuğuna oturduğunu, daha sonra sürücü koltuğunda oturan ve içki içmeye devam eden sanıkla sohbet ettiğini sonra sanığın yanına gelerek arka koltuğa oturduğunu, cep telefonunu elinden alarak ön koltuğa fırlattığını ve kendisine “Seni benden başkası mutlu edemez. Seni seviyorum” gibi sözler söylediğini ve cinsel istismarda bulunduğunu, eve gidince olayı annesine anlattığını ve şikayetçi olduklarını anlattığını belirtti. Tanıkların şahadetine de tek tek değinen Kır, tanıkların şahadetinin müştekinin şahadetini desteklediğini ifade etti.

Sanık yeminli şahadetinde suçlamaları ret etti…

Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır, yeminli şahadet veren sanık Bülent Yılmaz’ın da şahadetine değindi. Kır, sanığın iddialarına ve verdiği yeminli şahadetine göre olay günü Bedi’s sahiline gittiklerini çok kalabalık olduğunu, müşteki ile kızı hakkında konuşmak için kızını arabadan çıkarttığını sonra müşteki ile konuştuklarını, telefonunu almak için arka koltuğa geçtiğini, kızı ile yeğenin 15 metre ileride durduklarını, arka kapının açık olduğunu, vücuduna temas etmediğini ifade ettiğini açıkladı. Olayın görgü tanıkları olan sanığın yeğeni ve kızının da yeminli şahadet verdiklerini belirten Kır, şahadetlerinde, sanığı müştekinin yanında arka koltukta gördüklerini ve müştekinin “Bırak beni” diye bağırdığını duyduklarını belirttiklerini açıkladı. Kır, sanığın yeminli şahadetinde olay günü müşteki ile arabada, erkeklerle telefonda konuştuğu ve kızının da müştekinin telefonundan erkeklerle konuştuğu için müşteki ile konuştuğunu ve telefonunu incelemek istediğini ve müştekiye dokunmadığını ileri sürdüğünü belirtti. Sanık avukatının, sanığın arka koltuğa geçmediğini ileri sürdüğünü ancak ilerleyen celselerde sanığın Bedi’s sahilinde aracın arka koltuğuna geçtiğini kabul ettiğini ifade eden Kır, bu hususun sanık açısından çelişki arz ettiğini açıkladı. Kır, sanığın yeminli şahadetinde arka koltuğa geçmediğini ifade ettiğini ancak İddia Makamı tanıklarının sanığı arka koltukta gördüklerini ifade ettiklerini vurguladı.

“Bir çocuğun sorumluluğu anne ve babasına aittir…”

Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır, sanık Bülent Yılmaz’ın yeminli şahadetinde müştekinin telefonundan kızının konuşmasını engellemek maksadı için müştekiyi saatlerce arabada sorgulamış olmasının akıl ve mantığa sığmadığını açıkladı. Böyle bir sıkıntısı olan bir babanın kızının arkadaşının telefonuna kontur yüklemesinin de sanığın iddialarına çelişki arz ettiğini belirten Kır, bu hususta bulgu yaptıklarını açıkladı. Kır, her şeyden önce bir çocuğun sorumluluğunun anne ve babasına ait olduğunu vurgulayarak, erkeklerle konuştuğu için çocuğunu uyarıp koruyacak olan kişinin çocuğun kendi anne ve babası olduğunun altını çizdi. Sanığın da sorumluluğunda olan bir kızı olduğunu belirten Kır, sanığın ancak kendi kızını sorgulayabileceğini ifade etti. Kır, sanığın kızı ile ilgili bir sıkıntısı varsa kızı ile konuşması gerektiğinin altını çizerek, hiç kimsenin bir başkasının sorumluluğunda bulunan çocuğunu bu tür nedenlerle alıkoyup sorgulamaya hak ve yetkisi olmadığını açıkladı.

Sanığın, küçük kızı alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğuna bulgu yapıldı…

Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır, mahkeme huzurundaki tüm şahadetler ışığında sanığın arabada müştekinin yanında içki içtiğine ve müştekinin yanında arka koltukta oturduğuna, müştekiyi alıkoyduğuna ve cinsel istismarda bulunduğuna bulgu yaptıklarını belirterek, sanığı aleyhine getirilen “Cinsel dokunulmazlığı ihlal etmek amacıyla 16 yaşından küçük kızı alıkoymak” ve “Cinsel istismar” davalarından suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Mahkeme, sanık hakkındaki ceza kararını okumak için davayı 25 Ocak tarihine tehir etti.