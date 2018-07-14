‘Cinsel içerikli görüntülerle şantaj’ iddiası

Özel Soruşturma Biriminde görevli polis çavuşu, zanlıların Şubat-Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlı D.U’nun radyo görünümlü görüntü ve ses kaydı cihazı ile yatak odasında müştekinin cinsel içerikli görüntülerini çektiği iddiasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile bağlantılı olarak A.Ö, İ.D, M.T’nin de yakalandığını anlattı.

Polis, Lefkoşa’da bir bankada çalışan zanlı D.U’nun görüntülerini çektiği müştekinin banka hesap bilgilerini elde edip zanlı İ.D ve M.T’ye verdiğini de aktardı.

Polis, olayda kullanılan radyo görünümlü cihazın emare olarak alındığını kaydetti.

Polis mesele ile bağlantılı olan zanlı A.Ö’nün fal ve büyü işleri yaptığı işyerine de operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının işyerinde masa saati görünümlü ses ve görüntü kayıt cihazı ele geçirildiğini açıkladı.

Birçok emare alındı…

Polis, zanlının İ.D’nin evinde ve aracında yapılan aramada ise 13 canlı mermi ile zanlı D.U’nun görüntülerini çektiği şahsa ait video kayıt görüntüleri ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların evlerinde ayrıca tabletler, bilgisayarlar, zanlı A.Ö ile M.T’nin birlikte kaldığı evde 12 canlı mermi ele geçirdiklerini söyledi.

Polis, soruşturmanın sürdüğünü, alınması gereken birçok ifade olduğunu, aranan emareler olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.