‘Cinnet Mevsimi’ Belgeseli Akdoğan’da gösterildi

Çevresi tarafından sevilen ve henüz 26 yaşında olan Arda Erkan 3.5 yıl önce hayatını kaybetmişti... 2015 yılında, uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olarak hayatını kaybeden Arda Erkan'ın yaşamını konu alan belgesel film, 17 Ocak 2019 Perşembe akşamı, Mesarya Kadınları İnsiyatifi organizesiyle Akdoğan Belediye Binası’nda gösterildi. Her bölgede, ilgiyle izletilmeye devam eden “Cinnet Mevsimi” bu yılın ilk gösterimi olarak izletildi. Başta gençlerin ve ebeveynlerin ders çıkarabileceği bu belgesele Mesarya Kadınları İnsiyatifi de büyük ilgi gösterdi.

“SORUNLARIMIZ AYNI”

“Madde bağımlılığını görmezden gelemeyiz. Gelin birlikte izleyelim, tartışalım, konuşalım ve dertleşelim” diyerek belgeseli izlemeye davet yapan İnsiyatif; “Yıllardır aynı sorunlarla başbaşayız. Bu bölgede de ciddi anlamda sıkıntı var. Bunun için Arda belgeselini Mesarya’ya taşımak istiyoruz” demişlerdi.

Hem Arda’nın anıldığı, hem de ada yarımızda ciddi artış gösteren uyuşturucu ticareti ve uyuşturucuya karşı mücadeleyi konu alan belgesele ilgi duyan herkes Akdoğan Belediye Binası’nda bir araya geldi. Arda'nın anne ve babası da belgesel gösteriminde izleyicilerle birlikte oldu, konuşmalar yapıldı.

“ARDA İSMİ IŞIK OLMAYA DEVAM EDİYOR”

Belgesel gecesinde İnsiyatif adına söz alan Hare Yakula; “Her ikinizi de kutlarız. Devletin, hükümetlerimizin yapamadığını siz iki insan, iki gönülle birlikte yapıyor, çok büyük etki ve yankı uyandırıyorsunuz. Bu kadar kötü bir yaşanmışlığı olumlu bir şekle dönüştürdünuz. Ve Arda ismi birçok kişiye ışık olmaya devam ediyor. Ve yıllar boyunca da tekrar tekrar hepimizi etkilemeye devam edecek” şeklinde konuştu.