Çiner'in ölüm sebebi açıklandı
Nergisli köyünde 1 Aralık tarihinde evinde rahatsızlanıp yaşamını yitiren 58 yaşındaki Ergün Çiner’in otopsi sonucu açıklandı.
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Nergisli köyünde 1 Aralık tarihinde evinde rahatsızlanıp yaşamını yitiren 58 yaşındaki Ergün Çiner’in otopsi sonucu açıklandı. Polisten yapılan açıklamaya göre, Çiner, “aort damarı yırtılması ve kalp yetmezliği” sonucu hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : ölüm, sağlık, ergün çiner
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