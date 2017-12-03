Çiner'in ölüm sebebi açıklandı

Nergisli köyünde 1 Aralık tarihinde evinde rahatsızlanıp yaşamını yitiren 58 yaşındaki Ergün Çiner’in otopsi sonucu açıklandı. Polisten yapılan açıklamaya göre, Çiner, “aort damarı yırtılması ve kalp yetmezliği” sonucu hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.