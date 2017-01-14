Işın Ramadan Cemil ve Fatma Özok’un sanatseverleri bir araya getirerek oluşturduğu “Cinematheque” (Sinema Kulübü) ilk gösterimine hazırlanırken bunun topluma hem sanatsal hem de sosyal alanda hizmet etmesi amacı ile kurulduğu belirtilmiş ve bu amaçla da ilk gelirinin Akut Lösemi hastası 6 yaşındaki NEFES’e bağışlanacağı bildirilmiştir.

İlk seans olarak 17 Ocak 2017, Salı gecesi saat 20:00’de Kıbrıs İlim Üniversitesi Konferans Salonu – Girne’de yer alacak sinema gecesinde “Ekşi Elmalar” filmi gösterilecektir.

“Cinematheque”in hayata geçmesiyle, sinema tarihinde önemli yeri olan sanatsal filmlerin izlenmesi, dolayısıyla sinema kültürünün gelişmesine katkı sağlanmasının yanında, sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçirmek ve toplumsal yardımlaşmaya hizmet etmek amaçlanmaktadır.

Ada’da önemli işlere imza atmış sanatseverlerin bir araya gelerek, böylesi bir oluşumu da gerçekleştirmeleri Kıbrıs Türk Toplumu için önemli bir gelişmedir.

Bundan sonraki etkinliklerin basın ve sosyal medya aracılığı ile duyurulacağı bildirilmiş ve bu ilk geceye katılımın yüksek olmasının beklendiği belirtilmiştir.