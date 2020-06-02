Çin’den Kıbrıs’ın güneyine 24 ton tıbbi malzeme

Çin’in Kıbrıs’ın güneyine 24 ton tıbbi malzeme daha gönderdiği basına yansıdı. Haravgi gazetesi, Çin’in tıbbi malzemenin yanı sıra, dizüstü bilgisayar da gönderdiğini ve Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos’un sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Çin’e teşekkür ettiğini yazdı.

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