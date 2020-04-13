Çin'den 3. yardım paketi

Çin’den Kıbrıs Cumhuriyeti’ne üçüncü kez tıbbi yardım yapılacağı ve yardımın, bu hafta içi gönderileceği bildirildi.

Politis gazetesi, Çin Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, yardımın charter uçuş ile getirileceğinin ve içerisinde 5 bin adet tıbbi koruyucu giysi, 417 test kiti, 10 bin adet N95 maske ve 50 bin cerrahi maske olacağının kaydedildiğini yazdı.

Haberde, Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı’nda bugün, ikinci tıbbi yardım paketinin teslim alınma töreni yapılacağı da kaydedildi.