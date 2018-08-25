Çin'de otel yangını: 18 ölü, 19 yaralı

Çin Komünist Partisi'nin sosyal medya hesabı Weibo'dan yapılan açıklamada, yangının nedeninin soruşturulduğu ve olayda 19 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Çin Devlet Televizyonu da sabah saatlerinde çıkan ve 3 saatte kontrol altına alınabilen yangında 400 metrekare alanın küle döndüğünü aktardı.