Çin’de dünya altıncısı geldi

Dila ŞİMŞEK

21 yaşındaki Esin Terzioğlu, Çin’de Kuzey Kıbrıs’ı temsil ettiği yarışmada dünya altıncısı oldu.

Plates eğitmeni ve ‘personal trainer’ Terzioğlu, 13 yaşından beri modellik yapıyor.

“Yeni insanlar tanıdım, seyahat etme şansı buldum”

Terzioğlu, 13 yaşındayken Yılın Genç Kızı yarışmasına katılarak birincilik elde ettiğini söylüyor. “Yıllarca atletizmle uğraşıyordum, modelliğe de 13 yaşında başladım. Hayatımda modellik her zaman oldu. Miss Kuzey Kıbrıs’ta da birinci geldim, 2017’de Gürcistan’da üçüncülük elde ettim. Bu yıl düzenlenen Miss Model of The World yarışmasında önce ilk 70’e, sonra 30’a, sonra ise 10’a kaldım ve altıncı geldim” diye anlatıyor.

Bu yarışmanın ikinci uluslararası yarışması olduğunu kaydeden Terzioğlu, çok prestijli ve güzel bir yarışta yer aldığını ifade ediyor.

“Yeni insanlar tanıdım, seyahat etme şansı buldum. Benim için çok güzel bir tecrübeydi” diye konuşuyor.

“Orada olmaktan ülkem adına çok gurur duydum”

Spor Bilimleri son sınıf öğrencisi Terzioğlu, önceliğinin okulu olduğunu ifade ediyor. Terzioğlu, sporun ve modelliğin hayatında hep bir yeri olacağını belirterek sözlerine şöyle devam ediyor: “Böylesi büyük bir organizasyonda ülkemi temsil etmek her şeyden daha önemliydi benim için. Orada olmaktan ülkem adıma çok gurur duydum… Beni destekleyen herkese, başlıca aileme, arkadaşlarıma, nişanlıma, Günkut Ajansa çok teşekkür ediyorum”