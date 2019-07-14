Çin’de cüzdan tarih olacak

Çin’in teknoloji merkezi olan Shenzhen ve Doğu sahilindeki Jinan kenti, metro bileti yerine yüz tanıma sistemini denemeye başladı.

Ülkede yüz tanıma ile ödeme kabul eden noktaların sayısı hızla artıyor. WeChat Pay ve Alipay’in uygulamaya koyduğu yüz tanıma sistemine Çin’deki Carrefour mağazaları KFC restoranları da dahil oldu…



Carrefour, Çin’deki süpermarketlerini yüz tanıma yöntemiyle ödeme yapmayı sağlayacak sistemlerle donattı. Küçücük kameraların altındaki ekran daha önce kaydını yaptırmış müşteriyi tanıyor ve ödeme miktarını yazıyor. Müşteri bir de telefon numarasının son dört rakamını yazarak ödeme işlemini tamamlıyor.



İlk testlerin yapılmasından iki yıl sonra yüz tanıyarak ödeme sistemi çok yaygınlaşmaya başlıyor. Örneğin Beijing’de 300 Wedome fırını, KFC restoranları, Alibaba’nın Hema mağazaları gibi çok sayıda perakende zinciri nu sistemle donanmış halde. Carrefour, iki ila üç yıl içinde ödemelerin yüzde 20’sinin bu yolla gerçekleşeceğini tahmin ediyor.



Aslında bu ödeme sisteminin Çin’de şimdiden sıradanlaştığı söylenebilir. Banka işlemleri, korunaklı sitelere girişler, hatta otele kayıt işlemleri hep böyle yapılmaya başlandı.



Öte yandan son aylarda, Çin’in teknoloji merkezi olan Shenzhen ve Doğu sahilindeki Jinan kenti, metro bileti yerine yüz tanıma sistemini denemeye başladılar bile...