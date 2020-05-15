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Çin'de 14 Nisan'dan bu yana Covid-19'dan can kaybı yok

Çin'de 14 Nisan'dan bu yana Covid-19'dan can kaybı yok

Covid-19 salgınının başlangıç noktası olarak kabul edilen Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu son bir aydır salgından dolayı ölüm yaşanmadığını açıkladı.

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Covid-19 salgınının başlangıç noktası olarak kabul edilen Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu son bir aydır salgından dolayı ölüm yaşanmadığını açıkladı.

Cuma günü dört kişinin daha hastalığa yakalandığını belirten komisyon, son olarak 14 Nisan'da salgından ölüm yaşandığı bilgisini paylaşmıştı.

 

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